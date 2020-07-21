上市、櫃生技族群，在台股集中交易市場開高走高，盤中一度觸及12413點，近30年來高點，且再度逼進歷史天價12682點下，又吸引逢低搶補買盤回籠，近期超弱勢股包括合一、杏國都打開跌停板，杏輝開高走高，跌深勁彈，目前僅中天還未敲開跌停板，唯預期短期再深跌空間或相對有限。

上市生技類股指數目前上漲1.78%，而上櫃生技指數也揚升0.95%，人氣快速回籠，主要原因仍是國際熱錢持續俏台灣匯發展，而且政策面積極支撐生技股，也是大股東、法人與主力群等市場大戶逢低回補興趣仍濃厚遠因。

迄上午10：33，本波拉回跌勢慘重的4檔生技股，目前合一股暫報216元平盤價，杏輝股則暫報39.5元，大漲6.61%，杏國股係暫報73.8元平盤價，僅中天暫報69.3元，仍是高掛跌停板，且跌停板門外仍有逾一萬張籌碼待消化。

業內評估，中天目前雖仍緊鎖跌停板，但現階段約每20分鐘撮合一次，使買盤或來不及反應；而該股明日交易即恢復正軌，在旗下小金雞合一股已打開跌停下，短期再深跌空間或相對有限，後市不必過分悲觀。因為中天集團新藥未來持續向海外市場授權的權利金仍相當可觀，中多架構值持續追蹤。

(工商 )