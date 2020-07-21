前高雄市長韓國瑜在愛河設立的裝置藝術「愛之鯨」，是高雄著名的打卡新地標之一。傳現在因汛期到來，市府將在7月22、23日連續兩天拆除。

以廢棄物創作而成的14米長「愛河．愛之鯨」，今年1月才在韓國瑜見證下開幕，成為高雄打卡新地標。環境裝置藝術家柯杰生花了近50天將塑料形狀及五顏六色圖案拼接在魚身，搭配夜間燈光，閃耀愛河之美，更喚醒世人環保愛地球觀念。

不過，現卻傳出「愛之鯨」將拆除的消息。據《自由時報》報導，傳因遇到汛期，市府7月22、23日將拆除「愛之鯨」防汛。

「愛之鯨」的設計是邀請美國StudioKCA環境裝置藝術家柯杰生與張碩芬打造屬於高雄在地「愛河．愛之鯨」，將生活中各式各樣塑膠回收物，如瓶子、油桶、籃子等轉化、重生鯨魚騰躍出愛河的美麗姿態。韓國瑜表示，這座鯨魚裝置藝術以高雄塑膠回收物重生，見證這些年台灣資源回收成效及保護環境努力，也透過藝術展現，讓世界看見高雄，看見台灣的美。

(中時新聞網)