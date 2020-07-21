資深名嘴全嘉莉，近來鮮少露面幾乎淡出螢光幕，日前上節目時竟透露老公罹患腦癌辭世的噩耗，接著更自曝也罹患原位0期乳癌，直言107年是人生最震撼的一年。

全嘉莉上節目片段。（影片／Youtube）

全嘉莉日前上《新聞挖挖哇》，她表示前年6月夫妻倆從荷蘭玩回來後，老公就經常莫名喊累，當時直覺是老公身兼3所大學助理教授兼報社執行副總，過於忙碌才導致，沒想到情況日趨嚴重，不僅多處痛風甚至有走路不穩出現跌倒情況，後來就醫才驚見有2顆6公分大腦瘤在前額葉，甚至有6顆腫瘤已經轉移，當時醫生判定只能活3至6個月。

未料事隔一個月左右，全嘉莉洗澡時摸到硬塊後就診，竟診斷出原位0期乳癌，她表示當時醫生說會罹患乳癌，有90%主因是情緒導致，尤其左乳與情緒息息相關，才讓她意識到老公罹癌期間，情緒幾乎無處宣洩，而老公苦撐1年2個月仍離開人世，至於全嘉莉每三個月定期追蹤狀況都相當良好。

(中時新聞網)