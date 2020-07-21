中華國民（台灣）與巴拉圭共和國國會議員友好協會今天在立法院舉行成立大會。巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillen）坦言，中國大陸正在對巴拉圭施壓，要巴拉圭與中國大陸建交，但巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的意思很堅定，就是斬釘截鐵跟中國大陸說不，與台灣持續深化兩國情誼。

柏馬紹今天在會中指出，中華民國台灣是巴拉圭最好的邦交國，雙方友誼堅定，但是中國大陸正在對巴拉圭施壓，尤其是來自企業界、民間企業的壓力，希望巴拉圭能夠跟中國大陸建交，但是巴拉圭總統阿布鐸很明確指出，巴拉圭只有一位朋友就是台灣。

柏馬紹強調，台灣與巴拉圭的邦交有長遠歷史，長達63年，希望將來也是悠遠長久，巴拉圭對朋友是忠實的，巴拉圭有權利選擇自己的朋友，台巴關係會隨著時間更加堅定，並共享民主、自由、人權、不干涉彼此內政的普世價值，在這樣的共享理念基礎下，雙邊情誼將會日與俱增。

台巴國會友好協會會長、國民黨立委溫玉霞表示，中華民國是亞洲第二個和巴拉圭建交的國家，兩國邦誼超過一甲子，長達63年。近年來，台灣的外交處境雖然艱困，但巴拉圭對台灣不離不棄，相互扶持，雖然彼此距離遙遠，但兩國元首經常率團互訪，且永遠是情義相挺的「好麻吉」。

立法院秘書長林志嘉表示，巴拉圭是台灣在南美現存唯一邦交國，中國大陸極盡所能要把巴拉圭挖走，台灣不能再承受失去邦交國的危機，在這種狀況下，希望兩邊政府正式關係持續加強，國會友好協會也是重要的聯絡方式跟穩固力量，台巴63年來都維持很好的關係，雙方總統也多次互訪，台商在巴拉圭也建立堡壘，希望雙方邦誼持續穩固。

外交部次長曹立傑表示，今年預計可以跟巴拉圭進口達到兩萬噸牛肉，這代表巴拉圭不是遙遠的名詞，而是與台灣生活相伴的盟邦跟好友。他並指出，柏馬紹已經在台灣七年，是台灣真正的好朋友，台巴兩國的國會互動也非常綿密，且巴拉圭過去在國際組織上對我國的協助不遺餘力，屢次伸出援手。

(中時 )