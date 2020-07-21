週末緯創發佈重訊，立訊以約當台幣138億收購緯創在昆山的工廠(及其持股公司)，這件事該怎麼看呢?

1.立訊擴大蘋果代工項目的企圖如司馬昭之心，目前立訊幫蘋果代工以穿戴式產品為主，包括TWS的Air Pods及Apple Watch，緯創在昆山的工廠以代工蘋果手機為主，因此立訊將順理成章的接手緯創的手機代工，昆山工廠主要是代工前一代的手機(前一代手機在隔年仍會有銷量)，新款手機則是由鴻海及和碩代工，但是立訊有可能在站穩舊款手機後，逐步找機會擴大到新款手機，與前二家代工廠分食。其實這就是電子代工廠的宿命，過去NB進入零成長期後，國際品牌大廠就開始加緊Cost Down，讓台灣的NB代工廠去競標，價低者得，最後就變成 "毛三到四" (毛利率3-4%)，智慧型手機也進入成長高原期，雖然有4G切換5G的規格升級，但總量還是一樣的，多一家代工廠只會打壞價格並分食大餅而已，對台灣二家代工廠長期來說絕非好事。

2.緯創工廠順利下莊。當初緯創的昆山廠無疑是為蘋果而蓋的，既然緯創做手機曾出現防水問題，代工項目一直無法升級，現在蘋果能找立訊接手，讓緯創把當初投資的錢回收，蘋果也算是仁至義盡了，據了解，此工廠每年都只能小賺，對緯創來說，失去的是一年1500億的營收，但對獲利衝擊不大，緯創安全下莊，股價不需要太多慶祝，過去一季緯創股價上漲除了蘋果工廠解套外，主要還是在漲NB遠距需求暢旺，而Q3上半季有可能就是NB的高峰了，因此動能恐不如Q2。

3.立訊入股的宣德及美律表現如何?

一家公司之所以願意讓外人入主，90%是公司營運已遇到瓶頸，10%是公司經營者要退休但二代不想接手。宣德在2012年之前是一家載浮載沈的連接器廠，營收連續二、三年負成長，正好遇上立訊想擴大營運，於是促成了合作，入股25.1%，宣德的營收在一年之後開始進入成長期，表示立訊的灌單開始發揮效用，中間一年的空白期應是在調整生產技術及營運組織，等到調整好，營運就開始起飛了，股價在大戶增持之下，也由入股時的10元漲到40元。

2015年美律在手機的免持聽筒上出現連續性的衰退，主要是中國的新競爭者壯大起來，開始分食原來的訂單，正好立訊需要聲學技術來切入Air Pods，二者一拍即合，立訊入股了美律25.4%，因為美律本身就有技術，所以這次灌單比較快，半年之後美律營收就開始上揚，股價在大戶增持之下，也由不到50元上漲到218元。

不過二家公司的榮景各維持了1.5年及1年，然後灌單效應就開始趨緩，營收成長力道及毛利率的改善有天花板效應，股價也各自沈寂了二年的時間，一直到去年宣德才又重新上漲，近期有再創新高，不過美律就沒那麼好，2018年之後一直只在大區間內震盪，二者開始出現分歧，因此立訊入主的效應在前面1-1.5年有效，後面就要看情形了。

4.立訊的下個目標可能是可成還是鎧勝?

立訊既然買下了手機組裝廠，未來就需要整合各式的手機零組件來降低成本，若去做OLED螢幕或晶片都不切實際，也非立訊的強項，但若從鋁鎂合金(或是不鏽鋼)機殼下手，則是一個營收夠大，且跟原來的沖壓或模鑄件有些類似工法，鴻海集團是主要競爭者，短期之內不太可能合作，所以枱面上能排的上名的就是獨立廠可成，以及和碩集團中營運一直沒有起色的鎧勝，巿場上對二家都有傳聞，考量蘋果的分散供應商策略，二選一的可能性較大。

可成的可能性略小

可成近二年受到蘋果硬體產品已進入高原期的限制，毛利率逐年下滑，雖然也符合上述讓外人入股的條件，但可成帳上現金1100億以上，若想嚐試新的事業或者新的應用巿場(目前主要是往車用及醫療)，並不缺錢，短期之內蘋果的機殼雖然如雞肋食之無味，但若欲棄之也過早，在新事業做出成績之前，尚能維持公司的營收規模及絕對獲利數字，畢竟目前毛利率雖然遠不如幾年前的5成，但仍有24%，規模經濟夠大時，還是能擠出利潤。公司在自由現金流上也沒有問題，因此理論上被立訊入股的可能性較低。

可成的股價在2018年下半年就一直處於大區間整理，主要是反應客戶訂單趨緩，營收及毛利率是向下的，近期正好形成一個收斂的形態，想轉強必須先突破線1的下降壓力線，沒有突破就表示合作案只是傳聞，我們回顧宣德及美律大漲時，大戶都是增持的，目前可成的大戶反而是減持，更減低了立訊入股的可能性，那有沒有可能像緯創一樣賣工廠給立訊呢? 可能性會稍高一點，但如上所述，可成口袋深，並沒有急迫性需求，不需要壓低姿態求售，所以達成交易的可能性應也不會過半，除非價格十分誘人。

鎧勝的機率不小

鎧勝雖然是和碩集團的一員，但多年來營運載浮載沈，並沒有太受惠於和碩的代工單，目前主要以NB及iPad機殼為主要動能，尤其今年居家遠距需求，讓上述二項產品熱賣，出現一波小高潮，近期股價還完成底部，形成向上的B點突破，若說是遠距需求的關係帶動股價，那應該也要回檔了，因就算Q2好，鎧勝今年仍會虧損，股價漲到77元不覺得另有蹊蹺嗎?

鎧勝單季營收高點在2015年Q4就出現了，之後逐年下滑，在2018年之後，單季的營益率一半以上的季度都是負數，代表本業是虧損居多，自由現金流也常是負數，代表賺的錢付股息跟投資就不夠用了，因此擴大營運，達到規模經濟以降低成本，是鎧勝的改善之道，若未來同時作為和碩及立訊的機殼廠，就可以提升生產規模，對母公司和碩、新代工廠立訊、規模經濟不足的鎧勝及大客戶蘋果，算是4贏的局面 (不過對和碩其實是短多長空)。

關鍵價

以週K來看，鎧勝6/19當週就出現向上的B點，底部規模長達2年，因此若出現B點，很少只漲一小段就結束，背後通常代表結構的改變，產業景氣回升或者是公司營運即將出現拐點，且這次也有大戶增持，並出現了2次異常的大量，可能為進貨換手量。以關鍵價來看，大頸線58元是大支撐，停損點可設在跌破58元時，但籌碼上來看，可能不會回測到這麼低的價位，可以自行加成的介入，61元是短期平台支撐，可以當成參考點。但要提醒的是，就算鎧勝真的跟立訊有合作案出現，一來也不知何時有譜，二來股價的反應以宣德及美律的經驗，也應是用1年以上的長線波段來看，以1X漲幅估算約在88元，讀者不妨留意一下未來發展，本文船長只是做合理的猜測。

紅色供應鏈的崛起趨勢很明確，科技股的配置不能少了中國公司，現在買就如同在1990年代買台灣的電子股，直接買中國的科技股ETF是個便利的投資選項。

相關附圖就全部放在下方，請自行參閱。

來源: 蘋果營收圖表來自財經M平方

本篇圖文由船長授權提供

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(圖表中有Kaptain字樣，代表是Captain船長畫的Key Points關鍵價)

※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)