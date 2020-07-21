羅重盛在每年過年前夕，採購許多民生物資送給南庄弱勢家庭，已維持20年。（謝明俊攝）

羅重盛在每年過年前夕，採購許多民生物資送給南庄弱勢家庭，已維持20年。（謝明俊攝）

羅重盛經常開著自家轎車運送物資送給社福團體或是弱勢家庭。（謝明俊攝）

羅重盛經常開著自家轎車運送物資送給社福團體或是弱勢家庭。（謝明俊攝）

羅重盛發放慰助金給弱勢鄰居。（謝明俊攝）

出生南庄偏鄉的羅重盛，七個月大就染上了小兒痲痺症不良於行，母親見一回就掉一次淚「這孩子要怎麼活下去！」羅重盛有著客家硬頸精神，從當中醫學徒，到考上西醫藥劑生後返鄉服務，開始回饋送暖鄉里弱勢，微薄所得都捐給鄉鄰，前後37年，讓南庄鄉親都尊稱他是大善人。

羅重盛家族世居南庄東村已有10數代，到祖父時，在自家土地上開了一間紙廠，利用附近山林盛產的竹子，來製作黃裱紙，生活小康而已，但卻因紙廠臨近南庄中港溪，多次發生颱風豪雨，紙廠總是被爆漲的溪水沖刷一空，到了父親就放棄造紙，改行賣菜、賣米。

羅重盛在家排行老大，下面還有一弟2妹，他出生時一切安好，但那個年代最可怕的嬰兒殺手─小兒痲痺症，找上羅重盛，造成他雙腳蜷縮，雖然勉強可行，但得一步一蹬地慢行，每一步移動不過10來公分，非常辛苦。

母親一直擔心著羅重盛日後能否養活自己？倔強的他國中畢業就離鄉背井到新竹北埔中醫診所當學徒，從切藥開始學習，硬逼著自己利用空檔強背所有中藥藥理，3年後，羅重盛信心滿滿地要考中醫師，卻因前一年發生16歲考取中醫師事，引發外界質疑中醫師考試是否浮濫？嚴格限縮報考資路，讓羅重盛壯志難酬。

羅重盛此路不通，就另闢蹊踁，改考入當時的仁德醫校藥學科，以全校最老學生念完4年拼得藥劑生資格，回鄉開業。

羅重盛從小就看盡故鄉鄰里貧苦無依，父親開米行時，常常有貧困鄰人來借米，總是還不了，父親從不催討，看在羅重盛眼裡雖不明所以，長大以後才知道這是與人為善，也讓羅重盛開業後，經常遇到付不出藥錢的鄉親，總是免費送藥，還經常提供用藥諮詢。

南庄是山區，每逢天災總是坍塌一片，羅重盛不忍鄉親受困，從自己一人開始，到許多鄉親受感動紛紛加入，成立南庄第1個民間救難隊，只要發生天災水禍，都可以在現場看到羅重盛的身影。

羅重盛當過南庄民間救難隊長，他除了在家裡架設一座大型木瓜，隨時接收來自各方的求救訊號，只要有颱風、豪雨造成道路坍方，他幾乎都是第一次到達現場指揮救災救難，有許多民眾不明所以：「現場怎麼有一個跛腳的跑來跑去？」讓民眾萬萬想不到的是，跛腳仔是來救難的。

20年前，羅重盛見寒冬年節屆臨前，總是有不少村民貧無立錐，甚至是衣不蔽體，羅重盛將自己賺來的微薄所得，拿來購買米麵油鹽等民生物資送給鄰人，羅重盛獨自默默做了3年，義行愈傳愈遠，感動許多人紛紛投入贊助，送暖弱勢的規模也愈做愈大，成了南庄鄉一年一度的重要大事之一。

助人行善，對羅重盛來說，已是習慣，也從不望回報，他只希望能有更多人加入善舉，讓需要受關懷的人得到照顧。

(中時 )