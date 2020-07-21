農委會21公布農業科專成果，截至去年底共完成164件計畫，共獲得專利123件及320項新產品，以業界科專為例，政府平均每補助1元，帶動業者直接投資1.49元，創造6.12元產值，累計歷年共促成衍生投資逾18億元。

而農委會推動的農業科專「創新研發聯盟」計畫，農委會指出，也發揮1加1大於3的效果，透過主導廠商與聯盟成員協力合作，產出專利2件、新技術9件及新產品21項，並促成企業投資達3千4百多元，增加產值逾3千5百萬元，降低成本1,000萬元，並建立2項新事業，與農民契作面積550公頃，採購農產品670公噸。

農委會指出，為提升農業競爭力，積極串接農業上中下游研發體系，自95年起推動農業科專計畫至今已屆滿15年，政府累計投入經費逾12.5億元。近3年鼓勵企業聯合提案，截至108年底已有「家禽自動分剁及食安監控技術」、「預熟米智能生產線與多元產品開發」及「智慧生產台灣甜玉米與品質分級躍升」等3件聯盟計畫順利結案，不但能縮短研發時程，更可與聯盟夥伴共享研發成果，獲得新產品提早問世所帶來的經濟效益。

農委會表示，為提升台灣農業競爭力，將持續推動農業科專計畫，鼓勵產學研各界透過跨域整合或聯盟合作，共同投入利基市場的產業關鍵技術研發，發揮農業國家隊的軟實力與競爭力。

(工商 )