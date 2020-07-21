蘇嘉全今早委託律師房彥輝到台北地檢署，控告爆料的國民黨文傳會主任王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧3人加重誹謗。(陳志賢攝)

國民黨昨以外交部密件，爆料總統府祕書長蘇嘉全、姪子立委蘇震清排除外交單位，透過國營事業拜訪印尼當局，謀圖私利，引發軒然大波。蘇嘉全今早委託律師房彥輝到台北地檢署，控告爆料的國民黨文傳會主任王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧3人加重誹謗，另將提民事求償。

蘇嘉全今透過祕書長辦公室發表聲明，指出昨天國民黨王育敏、羅智強、游淑慧3位黨務主管，憑著1篇日期與內容完全錯誤的幻想文，硬是無中生有編撰故事，完全沒有善盡查證義務，惡意汙衊蘇圖謀私利，企圖抹煞他在立法院長任內積極推動國會外交所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，已嚴重傷害台商與僑胞的情感。

聲明指出，王育敏過去曾擔任過立委，羅智強也擔任過總統府副祕書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽。

有媒體報導,國民黨於昨日記者會中提出的資料，只是「日期誤繕、電報為真」，但其實這份資料不僅是年份錯假，內容更是惡意捏造，所以昨天蘇2次聲明，都清楚交代2016、2019年出訪印尼紀錄，毫無隱瞞。

2016年是為大選后的謝票行程，2019年則是為2020大選成立後援會行程，2次行程都是由印尼後援會莊丕龍總會長安排，根本沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排，面對國民黨3位黨務主管惡意的抹黑，蘇只能透過司法,讓事實呈現，讓該負責任的人負起責任。

(中時 )