玉山銀行推出「行動付款通」服務，首創一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行付款之功能。網路購物和APP業者透過導入「行動付款通」，可讓消費者手機購物消費結帳時直接選擇已安裝且習慣的行動銀行APP進行付款，免自行輸入轉帳帳號及金額，交易過程既方便且安全，也不必負擔轉帳手續費，不僅可以保障消費者交易安全，同時提升消費者付款體驗和商店營業額。

根據資策會調查顯示，台灣消費者使用手機瀏覽購物網站的比例已超越電腦，且轉帳行為也快速移轉到行動銀行APP上。為協助網路購物和APP業者爭取年逾9千億元的轉帳購物商機，玉山銀行領先同業，導入新型態的轉帳應用，透過玉山銀行的「行動付款通」API，讓網購APP可以直接呼叫多家指定金融機構行動銀行APP付款功能，消費者無需自行輸入轉帳帳號及金額，只要通過行動銀行APP指紋或密碼安全認證即可完成網購付款，將有機會大幅提升商店的訂單成功率和消費者付款的效率與感受。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，玉山是國內第1家在發展Open Banking 上整合台灣Pay支付標準推出行動收款API的銀行，對網購和APP等業者而言，僅需透過簡單的API介接，即可增加線上刷卡以外的創新收款機制，在結帳過程中可以自動開啟多家銀行業者的行動APP付款，爭取行動交易商機。目前包括台灣知名伴手禮網站iCarry、線上遊戲等業者均已導入玉山銀行「行動付款通」，未來也將持續與網路購物、線上娛樂、訂閱服務、外送平台、旅遊住宿等電商平台合作，加上台灣Pay響應政府振興券相關行銷優惠及獎助方案，預計能帶動更多消費商機，為合作夥伴創造業績成長新動能。

玉山持續致力於產品與金融服務創新，近期信用卡業務連獲國際大獎肯定，包括英國銀行家雜誌(The Banker)評比信用卡品牌價值全球第10名、亞洲銀行家(The Asian Banker)亞太區最佳信用卡的肯定，未來將持續整合信用卡、玉山Wallet、東北亞及東南亞雙向跨境支付、多元掃碼平台、行動付款通等線上、線下支付解決方案，與跨界合作夥伴和商戶共同發展支付生活圈，進一步連結金融提供消費者美好的場景金融與生活體驗。

(中時 )