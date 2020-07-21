美股科技股走強，激勵美股四大指數昨夜齊揚，大振台股多頭士氣，早盤權王台積電(2330)再寫新天價384元領軍喊衝，輔以聯發科(2454)、欣興(3037)、世芯-KY(3661)、南電(8046)、景碩(3189)、大立光(3008)等攜手強攻助陣，大盤開高67點後，一路過關斬將，攻克5日線之外，接連拿下12200、12300、12400三座城池，大盤日K線一紅吃四黑，各大類股漲多跌少，指數大漲超過220點，最高來到12413.17點，再創30年新高價。

分析師表示，護國神山台積電今日攻上歷史新高，成功匯聚多頭人氣，台股今日量能重現，大漲220多點，並突破新高12357點，衝破平台整理區，櫃買指數甩開多日頹勢，今日終止連5根黑K棒。觀察外資動向，期貨和現貨市場並未全力偏空，台幣也處於升值趨勢，台股後市仍有表現空間。

盤面表現上，台積電開高後一度衝至384元，再度刷新歷史新高價，漲幅4%以上；世芯-KY(3661)挾著歐系外資將目標價上調至630元，飆出漲停板519元；南電(8046)挾著Q3營運展望佳，股價鎖漲停89.8元，創近9年來的新高；生技股跌停家數有減少的情形，合一(4743)跌停打開，跌幅約在7%左右，訊聯(1784)間質幹細胞獲准收案，今日開高後一度奔漲停，隨後雖遭打開，但漲幅仍在9%以上；欣興(3037)取得晶圓廠ABF訂單，未來獲利看俏，股價強漲6%。

分析師表示，目前科技股仍為大盤亮點，9月底台灣國際半導體展將如期舉辦，有機會帶動相關類股新一波漲幅。短期台股高檔震盪難免，不宜過度追高，操作上不妨考慮長期趨勢布局，包括自行車、遠端工作概念股，以及高速傳輸產業等等。

(時報資訊)