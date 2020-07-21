因前景再獲市場普遍看好，微軟周一股價大漲4.30%，收在211.60美元，成為帶領那斯達克指數再創歷史收盤新高，以及助標普500指數今年來由跌轉升的最大功臣之一。

在微軟周三公布第四財季業績之前，更多分析師對這家雲端服務與軟體巨頭的營運抱持更為樂觀的看法。投銀Raymond James分析師Robert Majek將微軟目標價由208美元調升為225美元，並維持已保持至少3年的「強力買進」（Strong Buy）股票評級不變。

該分析師表示，證據顯示Office 365與Azure雲端產品的業務增長，以及跡象顯示在遊戲方面的消費者支出相當強勁，微軟上季營收可望優於市場預期。

投銀Stifel Nicolaus分析師Brad Reback將微軟目標價由200美元上修至215美元，並重申也已維持至少3年的「買進」評級。該分析師表示，微軟將公布「勁揚」的獲利與營收預期，並提到Office 365、Azure與遊戲產品業務的優勢。

根據FactSet調查，市場預期微軟上季營收為365億美元、每股盈餘為1.37美元。在受訪的33名分析師當中，有30名給出相當於「買進」的評級，另3名給予「持有」評級，當中沒有分析師看空微軟股價。今年以來，微軟股價已上漲31.1%。

(時報資訊)