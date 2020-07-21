兆利(3548)因生產恢復正常，第2季合併營收回升到13.76億元，季增40%，儘管Monitor及NB終端客戶需求平平，但因蘋果新機拉貨啟動，兆利初估7月及8月營收可望優於6月，至於第3季能否比第2季好仍待觀察，但下半年會比上半年好。

兆利今天除息，每股配息2.5元，早盤上漲1.2元，填息幅度約48%。

兆利產品主要應用在NB、Monitor，受新冠肺炎疫情影響，今年第1季稅後盈餘僅1604萬元，年減82.27%，單季每股盈餘僅0.27元，不過，遠距工作與教學需求湧現，且客戶補庫存，兆利第2季合併營收回升至13.76億元，季增40%，累計前6月合併營收為23.59億元，年減17.95%。

全球新冠肺炎疫情未止，讓第3季傳統旺季變數不少，兆利亦謹慎保守看待第3季，不過由於蘋果新機拉貨啟動，兆利初估，7月及8月合併營收可望逐月優於6月，但第3季能否優於第2季水準仍待觀察。

儘管全球產業景氣透明度不高，兆利去年花6億多元購入的一棟廠房依進度擴產，目前部分設備已經移入新廠，並陸續進入量產；兆利亦計畫在今年增設一支燒結爐，預計今年下半年加入，加上原有的7支爐，屆時將有8支爐，以因應客戶需求。

至於泰國及越南設廠進度則受新冠肺炎疫情影響遞延，兆利表示，泰國廠將搭配客戶暫訂年底動工，至於越南廠目前人員也無法前往簽約，建廠進度將視疫情狀況而定。

(時報資訊)