桃園機捷自2017年通車後已三年半，截至2020年5月止，總運量更突破7,624多萬人次，對此台灣房屋調查沿線各站，自2017年到2020年房價漲跌變化，漲幅最大以A18高鐵桃園站漲18.7%奪冠，A22老街溪站漲16.2%居次，A17領航站漲14.0%名列第三，機捷沿線房市站上2字頭，1字頭房價漸成絕響。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，替沿線各站加分不少，讓大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注，而本次房價表現亮眼的A17、A18兩站，位處案量、話題皆吸睛的青埔特區，在建設和交屋助攻下，房價成長迅速；相較A22老街溪站則是受惠中壢區優勢，除了緊臨海華SOGO商圈，配合車站的人潮、商機，成為支撐當地房市的最大功臣。

江怡慧指出，房價漲最多的第一名，A18高鐵桃園站，除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設話題持續更是最大話題，刺激單價由25.2萬追漲至29.9萬，現有營運中的華泰茗品城及新光影城，陸續有近期準備開幕的置地廣場、Xpark水族館、IKEA旗艦店等，加上學區為雙語青埔國小優勢，尚有對往返各地的商務客，及在桃園機場、outlet等周邊就業人口，區內的住宅確實是吸引力十足；位於鄰站的A17領航，以書法公園、流行音樂廣場等利多建設為主軸，配合明星學區大園國際高中加持，確實吸引不少家長「孟母三遷」，周邊房價更從20.7萬走強升至23.6萬。

第二名的A22老街溪站，雖進入動工黑暗期，價格不跌反漲，江怡慧分析，主因鄰接800坪商業用地(老街溪段4號用地)，市府採取50年地上權設定方式招商，得標者是由合和集團以2.81億元得標，近SOGO商圈與大同商圈，加上正面老街溪河岸之特殊景觀，期望能朝向河岸多元商業活動空間發展，營造出具有特色的新驛水岸商圈，日商插旗助益南桃園房市加乘效益。又鄰近中壢火車站，人潮、商機洶湧，交通上到青埔高鐵車站也僅需10分鐘，加上搭乘捷運便能往返雙北，是通勤族的一大福利，房價也由每坪21萬上漲至24.4萬，她也補充，捷運待完成後網絡更臻完整，在桃園捷運綠線、鐵路地下化等題材助陣，未來性可說相當看好。

(時報資訊)