得利於三種新冠候選疫苗的測試皆獲得正面數據，美股周一全面收紅，帶動亞洲主要股市今日市場氛圍。

周二香港恆生指數高開369點，一度飆漲460點，隨後上漲356點或+1.4%，為25414點。國企股(H股)漲113點或+1.08%，為10408點。

恆生指數公司將在下周一推出港版那斯達克，即恆生科技指數，將追蹤在港股上市科技企業最大的30家。消息有利相關成分股走高。

受那指昨夜大漲2.5%再創新高的激勵，科技股全面走高，恆生科技指數比重最高的阿里上漲5.6%、騰訊上漲4.9%、美團上漲2.9%、小米上漲5.3%。中芯國際亦獲選進入科技指數，最新上漲3.9%，暫報29.3港元。

周一下午傳出消息，阿里巴巴集團下螞蟻集團宣布，計畫在香港交易所和上海證交所科創版同時上市，為服務業的數位化升級做大內需，支持公司加大技術研發和創新。螞蟻金服的支付寶服務，為阿里巴巴的電商提供數位支付服務的支持，被認為是目前市值最大的獨角獸企業，市場估計螞蟻集團估值為2000億美元。

(時報資訊)