康和證（6016）持續關懷偏鄉，連3年參與中華基督教救助協會主辦的「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車接力環島公益活動。集團今年擴大參與，董事長鄭大宇除率領子公司董事長參與單車接力，本人更將挑戰環島15天、1300公里全程完騎。

康和證券集團今年單車環島團隊陣容堅強，7名環島勇士中包括2位董事長，除了集團董事長鄭大宇外，康和期貨董事長康景泰也在鄭大宇號召下，暫時放下繁重工作擔任今年的接力勇士，並在18日進行首次團體練習。

今年的單車環島活動預計從12月19日起自台北出發，途經高低起伏的丘陵、陡峭爬坡的蘇花公路，明年1月2日經由「九彎十八拐」的北宜公路返回台北，沿途親身探訪急難家庭並進行慰問救助。

康和證券集團2年前由董事長鄭大宇號召同仁，以接力方式完成為期15天的環島與偏鄉訪視，累計騎行超過2500公里。鄭大宇深受「1919愛走動」的精神所感動，除熱烈響應慷慨贊助急難個案，去年底更選擇陪伴弱勢家庭跨年。

為讓更多的康和同仁第一線投身公益，康和每年皆由不同勇士參與單車接力環島，除了經歷環島騎乘過程中遭遇的低溫、大霧、逆風、陡坡外，急難弱勢家庭在艱困中展現的強勁生命力，更讓康和同仁印象深刻。

鄭大宇表示，康和希望以具體行動感染更多人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，提升社會正向前進力量。台灣許多弱勢個人或家庭因地處偏遠，常缺乏足夠的社會資源及時救助。透過偏鄉關懷溫馨送暖行動，除讓急難家庭得到幫助，也將愛心傳遞至更多角落。

康和證鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，每年提供同仁2天全薪公益假，鼓勵員工在工作之餘投入社會服務與慈善活動，形成企業文化。鄭大宇並率先投入身體力行，連3年號召同仁以單車環島的模式參與公益活動。

鄭大宇強調，單車環島只是康和公益關懷的開始，集團將關懷觸角延伸至獨居老人、原住民及清寒學子，已先後捐款贊助台南普門仁愛之家、稻江商職青棒隊及銘傳大學金融科技學院，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。

(時報資訊)