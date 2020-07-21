美元指數持續走跌，今早在95.68附近；非美貨幣如歐元則再創近4個月來新高匯價，今早匯價在1.146美元上正整理，而新台幣匯價早盤最高匯價29.434元，再勁升1.31角，預估在11點左右，恐還有一波推升的力道。

富達投信分析，歐元區目前的正面因素有2：一、德國總理梅克爾稱，歐盟國家已對7,500億歐元的復甦基金及未來7年1.1兆歐元的預算案有新共識基礎，打消市場疑慮。二、牛津大學與藥廠AstraZeneca研發疫苗的第三期臨床實驗，早期受試者出現正面免疫反應。

因國際美元走勢偏弱，除了歐元走高外，新台幣匯價今早盤中最高匯價29.438元，也較昨天的高點再上一層。匯銀指出，外資持續匯入以及出口商拋匯支撐台幣走強。央行為穩定匯市也持續加大調節力道。

7月16日台積電(2330)發放648億台幣現金股利後，外資匯出不如預期，本周四有鴻海(2317)除權息，外資目前持股鴻海比約44%，鴻海今年現金股息為4.2元。

(時報資訊)