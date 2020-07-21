亞馬遜、特斯拉、微軟、蘋果、Alphabet、臉書與網飛等大型科技股周一合併市值大增2916.6億美元，其中，亞馬遜市值單日增加1169.2億美元，身價一夕爆漲最多。

儘管新冠肺炎大流行重創全球經濟，但科技股表現一馬當先，近幾周來許多科技公司股價頻創史上新高。亞馬遜獲高盛分析師調升目標價至每股3,800美元，創下華爾街最高的目標價，周一亞馬遜應聲大漲7.93%，收在3,196.84美元，市場暴增1169.2億美元，達到1.59兆美元。

投資人壓寶周三盤後公布的財報，特斯拉周一股價飆升9.47%，收在1,643.00美元，市值增加263.6億美元。微軟股價收漲4.3%，市值增加668.2億美元。蘋果漲2.11%，市值增加355.3億美元。Alphabet漲3.1%，市值增加320.8億美元。臉書漲1.40%，市值增加96.7億美元。網飛收漲1.91%，市值升高42.8億美元。

(時報資訊)