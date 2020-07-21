網家(8044)0.7元現金股息今天除息，在息值不高下，開盤已經順利填息。該公司上半年營收創歷年同期新高，下半年有雙十一的旺季加持，營收持續穩健成長，且費用控管有成，法人看好今、明兩年獲利重回成長軌道。
網家今年上半年營收衝上200億元，達到209.73億元，創歷年同期新高，年增16.3％。今年從第1季下旬開始，受到疫情衝擊，使得宅經濟發酵，實體通路買氣明顯轉移至線上購物，加上筆電、平板今年需求大增，原本3C強項的網家，也因此受惠。另外，子公司商店街去年虧損1億元，6月單月出現獲利，今年有機會損平，有助於集團獲利。
近期三倍券題材，旗下Pi拍錢包響應政府推行振興三倍券方案，攜手8大品牌祭出「最高加碼20％」優惠活動，橫跨超商、百貨、3C家電、藥妝、飲品及生活消費通路，聯合逾7000個店點擴大振興效益。PChome 24h購物站上亦結合知名大牌如：國際牌、日立、SONY、DHC、NIKE、蘭蔻等，搶攻這波三倍券商機。法人估計，網家第3季營收仍有望優於第2季，營益率增加，獲利亦維持小幅成長。
(時報資訊)
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