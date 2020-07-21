英國近期決定禁用華為技術，引起外界高度關注。消息人士稱，如果歐盟跟隨美國和英國禁止5G網路使用華為技術，中國可能會考慮報復諾基亞和愛立信。

華爾街日報引述消息人士報導，中國商務部正在研究出口管制措施，禁止諾基亞和愛立信將其在中國生產的產品運送到其他國家。消息人士強調，中方只有在歐盟會員國抵制中國供應商並禁止其5G網絡時，才會推出出口管制。

英國政府早前宣布，將在2027年前全面移除5G網路中的華為設備，英國電信運營商明年1月起，將不能在5G網路中新添任何華為設備。中國商務部上周四表示，中方反對英國的歧視性做法，將採取必要措施，維護中國公司的合法權益。

雖然歐盟尚未建議禁止使用華為，但已公布5G網路安全建議，成員國可以自願採用這些建議。7月5日，法國政府公開表示，儘管法國不會在5G網路中全面禁用華為設備，但會勸阻法國電信商不要使用該公司的設備。

此外，意大利最大的電訊商、意大利電信集團（TIM）日前也傳出將華為排除在5G核心設備招標之外，但意大利的政府態度仍不清晰。另一方面，德國政府則要到9月才會對其5G規則做出決定。

(工商 )