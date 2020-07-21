曾在2015年以《老炮兒》拿下第52屆金馬獎影帝獎座的大陸演員兼導演馮小剛，其實身上一直有頑疾「白癜風」，只是年輕時候病徵還不嚴重，然隨著年紀增長，病況越發惡化，且難以根治，62歲的馮小剛因此宣布放棄治療，僅在日常飲食調節，來「防守」病情變糟。

自馮小剛宣布不再積極治療白癜風後，外界相當關心他的身體狀況，而近日有網友在街頭偶遇了馮小剛跟他的妻子徐帆，兩人穿了全身黑還戴著口罩，正跟朋友一起逛街，隨興在小攤子前點餐等食物，讓粉絲感嘆大導如他，「晚餐就吃個煎餅果子啊！」，倒也是相當隨興而有禮。

馮小剛趁等餐空檔稍微拉下口罩透氣，臉部膚色確實較過去亮相時蒼白許多，所幸氣色還算不錯，據《新浪娛樂》報導，馮導年輕的時候檢查出罹患白癜風，然當時狀況還好，是上了年紀才變嚴重，老婆徐帆曾在受訪時表示，馮導早年很重視形象，花了大把錢在醫治此病，但年紀大了之後影響新陳代謝，身體狀況大不如前。

(中時新聞網)