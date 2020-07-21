香港第三波疫情爆發，香港大學微生物學系講座教授袁國勇20日在電台節目中指出，如果7至14日後確診病例仍幾何級上升，香港政府應該實施居家令。

大公報報導，袁國勇表示認可香港政府加強邊境管理，防止疫情內部擴散的做法是正確的。

但袁國勇表示，香港地區的第三波疫情爆發是因為市民輕敵。相比於香港2月及3月的疫情，香港市民現在失去了抗疫的緊張心理，開始增加社交活動、較少佩戴口罩，在此背景下，確診病例的增多是必然的。

袁國勇呼籲，人們應該堅持佩戴口罩，直到疫苗問世前，都不能鬆懈。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦預告，確診數字若繼續上升，或要推其他措施應對，至於是否要實施「禁足令」則視乎疫情趨勢。

星島日報報導，據港府消息指，倘若疫情再惡化，下一階段亦不排除向內地尋求協助加大檢測量以「圍堵」病毒，至於「禁足令」會是最後才實施的措施。

(旺報 )