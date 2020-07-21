美國加州檢察官昨（20）日正式以「簽證詐欺」（visa fraud）罪名，控告史丹佛大學一名陸籍訪問學者，美檢指控她隱瞞現役解放軍軍人身分。

綜合香港《南華早報》、哥倫比亞廣播公司（CBS）舊金山灣區KPIX5電視台報導，加州北區美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office the Northern District of California）昨日正式宣布，以「簽證詐欺」罪名控告現年38歲的史丹佛大學陸籍訪問學者宋辰（Song Chen，音譯），美檢指控她在史丹佛進行醫學研究期間，隱瞞解放軍現役軍人身分。

檢方的控告書內容指出，2018年12月，宋辰以「J-1」交流訪客簽證進入美國，她在申請簽證期間，自稱2000年至2011年間服務於解放軍，目前則是北京一間醫院的員工，她自稱是一名神經學專家，赴史丹佛大學進行腦部相關疾病研究。

不過美檢指出，宋辰實際上仍是一名解放軍軍人，是中國人民解放軍空軍總醫院、中國人民解放軍第四軍醫大學轄下的醫生，她在簽證申請書上自稱服務於北京某間醫院，目的是要掩蓋真實身分。

根據控告書內容，美檢在宋辰的外接硬碟中發現一份已經刪除的文件，內容包含一封宋辰寄給大陸駐紐約領事館的信件內容，指出她在美國的研究需要延期一年，並且已經獲得中國人民解放軍空軍總醫院、中國人民解放軍第四軍醫大學2間雇主的延後許可，她更解釋，在簽證申請書中雇主一欄填寫的「北京西釣魚台醫院』（Beijing Xi Diaoyutai Hospital）只是幌子。

此外，美國聯邦調查局（FBI）更指出，2018年一份隸屬於中國人民解放軍空軍總醫院的飛行員腦梗塞相關研究，宋辰被列為共同著作人。

宋辰於美西時間周一上午出庭，如果她最終被判處有罪，恐面臨最高10年有期徒刑以及25萬美元罰金（約新台幣736萬元）。

(中時新聞網)