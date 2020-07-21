本月初金門爆發的牛結節疹疫情已獲初步控制，農委會昨天表示，世界動物衛生組織委託歐盟致贈我國的一萬劑疫苗將於明天下午到貨，目前也已籌組注射隊，將於23日於金門全面施打。

自從金門在7月8日首度發現牛結節疹疫情後，至今已撲殺焚毀122頭牛隻，農委會指出，除針對金門牛隻全面施打疫苗外，也持續加強台金船舶的滅蚊作業，並加強養牛場設置捕蚊燈具，清除病媒蚊。

防檢局指出，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠蚊、蠅、壁蝨傳播，為OIE表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但非人畜共通傳染病。

去年8月大陸新疆就傳出牛結節疹案例，防檢局說，這次金門的案例與去年大陸發表的流行病毒株基因序列相似度高達99％，由於金門距離大陸僅5公里，加上此病毒主要透過病媒傳播，因此不排除是藉由風力將病媒傳送至金門而導致疫情發生。

農委會副主委黃金城說，牛結節疹會造成牛隻皮膚長顆粒般的疹子，同時產乳量也會大幅下滑降低經濟價值，為確保國內牛乳生產無虞，接下來也將公開招標採購15萬劑疫苗以備不時之需。

(中時 )