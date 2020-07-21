罷免高雄市議員黃捷運動已突破2.7萬份連署，日前罷捷總部指控，黃捷派兩名年輕人當間諜，不過黃捷澄清並不認識兩人，屬個人行為。關於罷免連署進度，罷捷總部發言人徐尚賢表示目前份數仍在增加中，最快這週就會向中選會提案。

徐尚賢在「鈞鈞短片YouTube」指出，最快這週會到台北向中選會提案，最慢則是下週二，目前連署份數仍在增加，沒有細數，但往3萬份靠近。

徐尚賢說，第一階段造冊完成後，提交中選會，若一切順利，審核完畢當天往後算60天，則開始第2階連署，以目前進度，對於第2階段連署相當有信心。

罷捷總部發言人徐尚賢（左），在「鈞鈞短片YouTube」透露最新進度。（圖／摘自鈞鈞短片YouTube）

日前罷捷總部發言人徐尚賢指控，黃捷17日派了兩名年輕人當間諜，閃爍其詞，拿了連署書卻不當場簽，並對罷捷小物感興趣，因行跡可疑，志工跟上前查看發現兩人與友人會合，並走進黃捷服務處，揭穿兩人是黃捷服務處人員。

據《三立新聞網》報導，黃捷表示這是個人行為，澄清兩人並非服務處人員，僅是支持者，自己完全不知情，認為罷捷總部堅持要討公道的態度及跟蹤的行為有些過分。

(中時新聞網)