交通部長林佳龍今（21）日參加由工商時報主辦、中華電信協辦的「賦能產業新未來 5G啟航高峰論壇」，他在場外接受媒體聯訪時表示，行政院正規劃將溢收的標金，拿來補助電信業者提高5G普及率，目前各家電信業者出爐的5G資費，「在全世界來講是相對平價！」

林佳龍說，交通部去年規劃5G從釋照、商轉到啟動，三年後要進入第二階段的頻譜釋出，相關規劃已經一步到位，這有考量到要做好頻譜的整理，交通部郵電司已經跟各政府單位，像是警消、軍方，在協調頻譜的清理，預計三年後釋出第二波頻譜。

除了商用，林佳龍說，政府也很需要使用5G頻譜，無論是災害防救、交通安全等方面，這部分交通部都在規劃中。

至於電信業者的5G資費，林佳龍認為，在全世界來講是相對平價，標金衝到1,421億之多，行政院也正規劃將標金用以支持電信業者開台、提高5G普及率，對於產業創新應用、數位落差、偏鄉服務，也能提早建置，這是整體規劃，讓5G沒有死角、能兼顧電信與產業應用，以及城鄉均衡發展。

由於5G可以結合AI、無人機等應用，究竟台灣的發展優勢為何？林佳龍分析，台灣是島國、人口稠密，在建置5G基地台時，涵蓋率相對很高，交通部所管理的就是智慧運輸，像是已經選擇淡海新市鎮，建構5G與智慧交通的應用場域，在智慧海空港、智慧物流、智慧電動車以及大數據的運用上，交通部也有規劃與預算編列，可說「智慧交通是5G時代的發展重點」，並能帶來創新的突破、落實智慧生活。

(工商 )