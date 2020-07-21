近日南韓各區紛紛傳出在自來水管裡出現幼蟲的情形，不僅仁川、京畿道一代發生，首爾也出現相同的情況，至今已接獲約600份投訴，其中有166例出現幼蟲，讓民眾哀苦連天，一窩蜂地前往超市購買礦泉水，就連蓮蓬頭的銷售金額也隨之上升，狂漲20倍！

綜合韓媒報導，大約在這兩週內，南韓居民紛紛舉辦家中自來水管裡出現1厘米長的幼蟲，仁川、京畿道、釜山以及首爾等地陸續出現相似案例，引發民眾恐慌，有民眾就抱怨，看到水管裡冒出蟲子，孩子們都不敢洗澡，雖然非常生氣，但也不知道該怎麼辦。

（圖／翻攝自微博）

南韓民眾不敢使用自來水，導致市場上對於瓶裝礦泉水的需求量大增，民眾紛紛前往超市搶購，不僅如此，這起事件同時影響餐飲業生意，仁川西區的一間餐廳就刻意在店門外貼上公告，告知顧客店內的食物都是以礦泉水去烹飪，業者說：「有叫外送的顧客會問餐點是不是用礦泉水做的。」

（圖／翻攝自微博）

除了瓶裝水，就連蓮蓬頭濾芯的需求量也跟著水漲船高，原本單一超市一天的銷售金額為30萬韓元，增加到700萬韓元，整體銷售金額狂漲20倍。

自來水驚見蠕蟲，使南韓民眾極度不安，有關單位也不斷接獲舉報電話，令當局相當重視這件事，南韓總理丁世鈞也在昨（20日）緊急下令檢查全國484個淨水廠，並要求針對此事展開調查。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)