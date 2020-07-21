驚悚片！河南信陽一名女性暴雨中騎單車 撲通一聲.....摔進水裡（影／翻攝看看新聞）

大陸河南省信陽市連日下豪雨造成不少道路也積水成窪，18日一位女子騎腳踏車經過某路時，不慎連人帶車翻進積水，一秒被土黃色的雨水坑吞噬，湊巧後方2位民眾看見並救起，怎知影片中左上角衝出一位男子也來救援但卻來遲了，男子回頭一看才發現自己的鞋子被大水沖走，趕緊汪洋中撈鞋。

據《看看新聞》報導，河南信陽市18日因豪雨而多處道路積水，有一名女子騎腳踏車行經該路段不慎摔進雨水坑裡，影片可見她前輪下陷，整台車將近後空翻摔入水中，女子瞬間滅頂，直接沒入土黃色的泥巴雨水中，只剩黑色頭髮在水面上漂。後面2位路人湊巧瞄到她落水後，出手相救一人一側趕緊把女子拉出水坑，所幸女子無生命大礙。

而影片左側也衝來一名黑衣男子出手相救，只是跑來時女子已被救起，這位俠男回頭一看才發現，剛剛急著救人竟連鞋子都被大水沖走，趕緊一片汪洋尋拖鞋。影片曝光後微博網友紛紛留言說：「還好遇到好人，你們會一聲平安的」，而事後跑來救人的黑衣大哥也意外造成討論，網友表示：「後面大哥救人不成，回頭救自己的鞋」、「救鞋的樣子好可愛」。

(中時新聞網)