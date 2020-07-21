近日氣溫不斷飆高，冷氣開幾度最舒適又省電？一直是網路上的熱門話題，有網友表示，雖然大家都提倡開26度剛剛好，但她覺得剛開的時候26度很熱，好奇詢問大家冷氣都開幾度？沒想到網友答案意外，竟有不少人一致激推28度！

原PO在PTT發文指出，「最近真的好熱，終於到了要一直開冷氣的時候了，雖然說提倡開26度剛剛好，但覺得剛開的時候26度好熱，自己是開24度左右，等涼了再轉成26度，不過聽到朋友有人是開29、30度，整個嚇到，想問問大家現在冷氣都開幾度？」。

問題一出，引起網友熱議，而且沒想到竟有不少人一致推薦28度，紛紛回應「28度配電扇很夠了」、「28加電扇，剛好」、「28加電風扇就很舒服了」、「28、29，房間小一下就冷了」、「28 晚上睡覺前開半小時後轉送風，可以睡到早上」。

也有網友留言「26太低會冷」、「白天定26 度，就算久吹，也不會覺得不適」、「很熱的時候先25，涼了之後慢慢調到27、28」、「要看冷氣機和空間大小耶！我房間都開28、27度就很冷了」。

(中時新聞網)