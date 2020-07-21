致理科技大學林佩縈獲總統蔡英文接見。（致理科技大學提供）

致理科技大學呂佳軒及林佩縈二位學生參與第27屆國際傑人會「傑青獎」選拔，分別奪下「傑出社團獎」及「傑出社團領袖獎」，本月13日獲蔡英文總統親自接見。

呂佳軒為豔陽國際志工社社長，今年連續第3年榮獲傑出社團獎，協會特頒「榮譽獎」肯定社團在服務中的努力。林佩縈則是親善大使團團長，曾遠赴尼泊爾進行國際志工服務，擔任團長期間不斷創新與認真規畫社團課程。

致理科大校長陳珠龍表示，致理學務5大目標中的「服務兼行善」，即希望透過生活教育，以潛移默化方式樹立學生正確的為人處事觀念，協助學生應用自己所學的服務於社會，增進自我反思創新能力並欣賞多元文化差異，進一步了解社會議題及培養公民能力，讓學生心中有愛、樂於關懷、樂於付出，並朝向志願服務工作及服務學習為終極目標，營造公益校園的典範。

致理科大表示，學校有17個服務性社團，自100年度起，每年榮獲教育部全國大專校院學生社團評鑑佳績，豔陽國際志工社更於108年度榮獲服務性特優獎；109年度榮獲優等獎，未來也期許本校服務性社團能發會影響力，用行動來改變，走入國內、外各個角落，幫助需要幫忙的朋友，也盡可能至國外進行國際志工，把社團學生的善心關懷到海外；走出自己熟悉的環境，接觸不同領域的人事物，面對各項挑戰，並且將這些服務精神傳承下去。

(中時 )