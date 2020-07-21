許多人都有嘴破的經驗，這也對日常生活造成許多困擾。就有網友在PTT上發文詢問，「最近火氣大嘴破，大家都怎麼治啊？」有網友就分享神奇妙招，「一條苦瓜跟半條鳳梨，打成4杯苦瓜鳳梨汁，三餐+睡前，隔天就好了。」

原PO表示，自己因為火氣大造成嘴破，吃飯時嘴巴傷口非常惱人，於是上網查了一下，「聽說有一種藥水雖然當下很痛但很有效，好奇大家都怎麼治嘴巴破洞呢？」

對此，許多網友不藏私的分享，「安可治啊，忍過幾秒鐘就海闊天空了」、「去中藥店買青山黛，點幾下就好了」、「到藥局買克潰淨，就是你要的東西了」、「唯一有效，口內膠，一點點傷口時就要用，睡前塗兩三天就好。」

另一派網友則是「口服派」，認為多補充維生素C，就可有效改善嘴破狀況，「蘋果3顆打成泥，連吃3天就會好，用啃的話洞會破更大」、「多吃奇異果或是喝檸檬汁」、「奇異果，我吃三天每天一顆，破洞已經好了」、「醫生說喝柳橙汁和紅蘿蔔汁，能預防嘴破」。

(中時新聞網)