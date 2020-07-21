肺癌是全球癌症死亡的主因，亦高踞國人癌症死亡頭號殺手，台灣肺腺癌女性病人93%不吸菸。中研院找出5大癌細胞突變特徵，其中最顯著的APOBEC特徵是不吸菸得肺癌主因。

抽菸導致肺癌已經普通常識，但是臺灣超過半數的肺癌病患並不吸菸，超過 9 成的肺腺癌女性病患沒有抽菸，且近十年有年輕化的趨勢，中研院化學所研究員陳玉如、和中研院院士暨台大醫學院內科教授楊泮池等研究團隊分析國內103名肺癌患者，以蛋白基因體技術建立東亞第一套結合深度多體學大數據及完整臨床資料，找出5大癌細胞突變特徵，深度解析不抽菸肺癌患者可能的致病機制，有三大重要發現，研究成果發表在權威國際期刊《細胞（Cell）》並且登上封面。

發現一：與人體內酵素APOBEC 突變特徵的高低有關

罹患肺癌的病人當中，74％從未吸菸年輕女性（小於60歲）和所有無肺癌表皮生長因子受體（EGFR） 突變的女性患者的APOBEC突變特徵程度較高，可能是女性早期肺癌的驅動因素，未來可能成為早期診斷和免疫治療的潛在生物標誌物。

發現二：與生活中致癌物有關

暴露於致癌物包括吸菸（二手菸三手菸也算）、毒化物、油煙、防腐劑、空汙、金屬化合物等，也會引起基因突變，其中大於70歲年長女性突變程度較高。化學致癌物代謝和解毒過程及特定途徑的活化可能影響腫瘤癌化、惡化和免疫調節異常。不過確切致癌物分子有待未來進一步研究鑑定。

發現三：找到新亞型肺癌，透過惡性特徵發現早期罹癌患者

臺灣肺癌患者在EGFR基因上會發生Del19和L858R二種突變，若發生L858R突變，存活率較低。此次將肺腺癌分為五個亞型，其中有一個從未被發現的「類晚期」亞型的早期肺癌。此亞型可區分二種突變的惡性差異。因此，臨床醫師未來有機會可藉判斷有無此類惡性特徵，發現早期肺癌患者，提供密集觀察和選擇適合佐劑加以治療。

這次成果為臺美合作「癌症登月計畫」的重要里程碑，是美國臨床蛋白基因體學腫瘤分析聯盟（CPTAC）第一次和國際聯盟團隊（臺灣）攜手合作發表研究成果。透過跨國族群癌症病人的大數據分享及比較，可更精確探討亞洲不抽菸族群致癌機制、檢測及治療的線索，加速實現癌症精準醫療。

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(中時新聞網)