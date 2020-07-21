台股大漲200餘點，生技股挾著生技論壇明日開始、展覽也緊跟著後日開幕，人氣稍見回溫，跌停家數有減少的情形，合一(4743)、杏國(4192)今日雖以跌停板開出，不過，股價往上慢慢爬升，杏國甚至翻紅，僅有中天(4128)及亞獅康-KY(6497)及晶宇(4131)三檔個股鎖在跌停板。今日上市櫃生醫指數皆回穩，上市生醫指數漲幅在1.65%左右。

生醫股近期開始回檔修正，法人指出，新冠肺炎讓結合基因體學、深度學習、大數據分析等技術領域的AI精準醫療大放異彩，預估今明兩年獲利皆有成長空間，不妨趁此波回檔修正時，逢低觀察具有業績及未來成長性的個股。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，近年的醫學年會、論壇重點，正陸續轉向新科技在醫療上的應用，包括：癌症免疫療法等先進醫學、AI人工智慧、基因體學、遠距醫療、數位醫療等，而這些都屬於AI精準醫療的範疇。

常李奕翰表示，新冠疫情催化下讓結合基因體學、深度學習、大數據分析等技術的AI精準醫療大放異彩。精準醫療已向上紮根，許多生技公司、老牌藥廠，都積極運用創新技術，打破對醫學的刻板印象，可望帶來一波投資機會與新商機。

(時報資訊)