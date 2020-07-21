訊連(5203)旗下FaceMeAI臉部辨識引擎與美國Municipal Parking Services(MPS)合作，在MPS全新開發的Sentry Health Kiosks智慧健康偵測站中，導入口罩辨識及臉部辨識功能。Sentry智慧健康偵測站可於非接觸狀態下，偵測人員體溫、是否正確配戴口罩，並於戴口罩時進行臉部辨識。此外，也可記錄人員透過點頭、搖頭等非接觸動作回答基礎健康問題。

Sentry智慧健康偵測站在減輕公開及私人場所COVID-19擴散的風險，其功能包含偵測體溫及感應式手部消毒。透過導入訊連的FaceMe臉部辨識引擎，Sentry智慧健康偵測站不僅可以在配戴口罩狀態下進行人臉辨識，更能檢視人員配戴口罩與否，或是口鼻露出等不正確配戴方式，為提供消毒、人員管制、數據記錄等功能的一站式解決方案。

FaceMe針對邊緣運算裝置開發的臉部辨識引擎，與連網式臉部辨識相比，提供更精確、即時、安全的臉部辨識。透過訊連優化技術，FaceMe可運行於各式硬體平台，除搭載GPU的高效伺服器、工作站及個人電腦外，也可於運算效能較低的低功耗處理器、嵌入式IoT平台及行動裝置運行。

(時報資訊)