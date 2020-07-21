客家委員會加碼1.32億推出「浪漫客庄旅遊券」，分敬老家庭、一般民眾各14萬份、每人800元，是繼三倍券後金額最高的旅遊券！客委會表示，敬老的部分已在昨天(20日)抽完，明天(22日)早上9點周日(26日)開放登記一般民眾登記抽籤，27日公布中籤結果，抽中客庄券的民眾可以在桃竹苗、中投、雲林、高屏、花東全國11縣市指定店家使用，拿來買名產、吃飯、喝咖啡。以下是有關「客庄旅遊券」抽籤、使用的整理包。

●什麼時候開放登錄抽籤？

一般民眾(含非本國籍配偶)：109年7月22日上午9時起至7月26日晚間24時止開放登錄抽籤。

圖為「客庄旅遊券」登陸時間。(翻攝自客家委員會網站)

●怎麼申請、抽籤？

加入客家委員會LINE官方帳號(ID：@hakka_gov)，點選「浪漫客庄旅遊券專區」，輸入身分證號碼(非本國籍配偶輸入居留證號碼)、手機號碼、戶籍地等相關資訊即可參加抽籤。每人一個身分證、一台手機限領1次。

客委會LINE ID：@hakka_gov

翻攝自 客委會網站

圖為「客庄旅遊券」如何取得。( 翻攝自客家委員會網站)

圖為「客庄旅遊券」如何取得。( 翻攝自客家委員會網站)

●網路會塞車嗎？LINE會當機嗎？

LINE為全臺最大通訊軟體平臺，可以承受2,000萬人以上同時使用，因此不會有塞車或當機問題。

●什麼時候抽籤公布得獎名單？

109年7月27日下午5時前抽籤並公布得獎名單，中獎者並會以LINE通知。

圖為「客庄旅遊券」如何得知獲獎。( 翻攝自客家委員會網站)

●如果沒有LINE還有其他方式可以領券嗎？

本次領券及後續使用需搭配LINE，還有LINE SPOT店家查詢服務，建議儘早下載LINE開始使用。

●我要去哪裡消費？

至浪漫客庄遊活動官網或LINE官方帳號中「找店家」欄位，開啟LINE SPOT查詢，即可於桃竹苗、中投、雲林、高屏、花東11個縣市、70個客庄貼有「浪漫客庄遊指定店」專用貼紙之合作店家使用。能拿來吃飯、住宿旅遊、買伴手禮、零售等。

圖為「客庄旅遊券」哪裡使用。( 翻攝自客家委員會網站)

●要怎麼使用客庄券？

中獎後，點選「我要使用」並完成驗證，取得「浪漫客庄旅遊券」，前往與戶籍地不同鄉鎮之客庄合作店家消費，於結帳時點「我要使用」，請商家開啟系統掃描完成，即可完成交易。

圖為「客庄旅遊券」票券使用。( 翻攝自客家委員會網站)

●什麼是異地消費？

指消費者戶籍地必須與消費店家所在地不同。

●客庄券可以分次使用嗎？

可以，「浪漫客庄旅遊券」以100元為單元，可以自由選取張數分次使用。

●票券使用效期為何？

有效使用期限自109年8月1日起至109年12月31止。

圖為「客庄旅遊券」注意事項。( 翻攝自客家委員會網站)

(中時新聞網)