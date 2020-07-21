交通部長林佳龍今（21）日表示，行政院會本周四（23日）預計通過紓困3.0預算案，並送立法院審議，根據特別條例規定，允許先行動支，因此不會有紓困經費「無以為繼」的問題，是可以做到紓困「無縫接軌」的。至於紓困3.0方案是以今年7～9月為實施期間，「也預留到年底可能會有的需求預算」，交通部將會滾動式檢討。

行政院會周四（23日）將拍板紓困3.0追加特別預算案，規模逾2千億元。其中包含交通部爭取的130億元預算，將針對7～9月觀光運輸及機場相關服務業，紓困對象包含旅行社、都會型國際觀光飯店員工薪資補貼、導遊領隊等，導遊領隊擬每人每月補助1萬元，一次補助三個月，約1.5萬人受惠；旅行社員工擬定額補助1.5萬元。

林佳龍今早參加由工商時報主辦、中華電信協辦的「賦能產業新未來 5G啟航高峰論壇」，他在場外接受媒體聯訪時作出如上表示。林佳龍強調，在立法院授權編列紓困3.0預算之下，政府已有規劃「紓困3.0的延長」方案，將待行政院將特別預算案送到立法院後，尋求立法院的支持。

談及防疫旅館，林佳龍也說，防疫旅館的政策很成功，使用率也相當高，4月至今，已經有將近2.8萬人次住過，而防疫旅館的需求最近也隨著短期商務人士及境外生返台而增加，交通部已經調整預算，會全力支持防疫旅館補助，也在紓困3.0內納入相關經費。

(工商 )