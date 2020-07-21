行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫21日出席由工商時報與中華電信合辦的「5G啟航 賦能 產業新未來」高峰論壇時表示，政府投入5G所編列的預算，合計700~800億元。

龔明鑫表示，隨著電信商尤其是中華電信5G開台，台灣正式邁入5G 時代，而全球目前已有30多個國家5G商轉，台灣要急起直追，所以台灣5G超前部署，去年行政院通過5G行動方案，在此之前，已把頻譜及實驗場域及相關法規已經準備好了，而且5G技術也超前部署，包括最近為鼓勵國際企業與國內企業合作研發先進科技技術，其中與5G相關的大約就有50億元左右。

龔明鑫說，前瞻2.0計畫已送到立院審議，其中也編列了500億元，協助電信公司加速5G基礎網路及偏鄉網路建設，在補助電信商加速基礎網路建設同時，行政院也跟電信商溝通，是否也能夠在補助5G費率方面，比現在更親民。

另外，龔明鑫說，目前「台商回流」即將達到新台幣七千億元，台商回台打算興建新的工廠，就可以把智慧生產及 5G相關創新應用導進來，其它包括智慧交通、 無人自駕車實驗上路，遠距醫療及照護等創新應用都隨著 5G來臨、 陸續啟動。

5G目前才剛開始、還是有限想像，未來想像空間更大，台灣從預算編列了包括5G行動方案、到前瞻2.0等， 大概就有700~800億元，龔明鑫強調，5G是數位轉型重中之重，政府編預算後，必須與地方政府合作、政府與民間共同合作開創5G，這是未來台灣翻轉經濟非常重要的事。

(工商 )