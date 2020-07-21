照過來！！！各種可愛角色人物攻佔大飯店午茶餐桌，超萌餐點抓住你的目光！以全台唯一卡通頻道主題旅宿為最大亮點的台南飯店，即日起首度推出今夏最萌的「熊熊遇見你」主題下午茶，將大大、胖達和阿極三隻可愛的角色巧妙融入到早午餐拼盤、甜點和創意飲品之中。

餐點設計以卡通故事情境結合美味餐點，清涼的「夏日湖畔疊疊樂」，熊熊化身香濃巧克力甜甜圈，悠閒飄浮在湖畔上，享受冰淇淋及水果的層層圍繞；「熊熊午茶時光」則是熊熊變身鬆軟吐司，搭配香濃抹醬以及鮮嫩炒蛋組成營養美味的美式早午餐拼盤；「森林裡的繽紛派對」，跟著三兄弟一起在森林裡，享受香濃的黑森林瑞士捲蛋糕；還有深受小小朋友喜愛的「香濃奶酪」及網美們最愛的「甜甜圈重乳歐蕾」等，每項餐點都找得到熊熊的可愛模樣唷！

炎炎夏日來臨，想去海邊玩卻又怕熱不想曬太陽嗎？位於台北南港的星級酒店「The Lounge」推出吹夏威夷度假風的清涼系鳥籠下午茶，在全新打造的熱帶海島主題空間中，品嘗著繽紛可愛的二十四品美味午茶點心，與當地彩虹冰改版的「喵游可愛島」刨冰或JC Cat翻糖貓咪在衝浪的「威基基海灘」水果飲品，就能在室內吹著空調享受美味下午茶，同時又能拍出熱帶海灘度假的打卡美照！

以卡通界最萌熊熊兄弟檔為題所設計的多款飲品。（圖片提供／HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館）

「海洋漂漂」用主廚特別調製的藍柑橘果凍做成大海，再放上橘子果凍製成的游泳圈，上面還有一隻慵懶的JC Cat翻肚曬太陽，超卡哇伊造型絕對讓所有少女們尖叫！「喵游可愛島」為複製夏威夷特色冰品「四色彩虹」，在綜合水果風味的紅、黃、藍、綠冰上，覆蓋著白色雲朵棉花糖，淋上椰奶後，雲朵散去、彩虹冰山從雲中冒出，冰碗下有一隻超可愛的貓咪趴在游泳圈中、漂浮於藍色大海，好吃又吸睛！

以夏日水果為主題，再搭配上夏威夷特色，設計出各種超可愛又具話題十二款各式甜鹹點。（圖片提供／六福旅遊集團）

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不管是「喵游可愛島」刨冰（右），或是JC Cat翻糖貓咪在衝浪的「威基基海灘」水果飲品（左），在在都色澤繽紛又可愛。（圖片提供／六福旅遊集團）

(中時新聞網)