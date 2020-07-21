桃園機捷自2017年通車後已3年半，截至2020年5月止，總運量更突破7624多萬人次，對此房仲業者沿線各站近3年房價漲跌變化，漲幅最大以A18高鐵桃園站漲18.7%奪冠，A22老街溪站漲16.2%居次，A17領航站漲14.0%名列第三，機捷沿線房市站上2字頭，1字頭房價漸成絕響。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，替沿線各站加分不少，讓大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注，而房價表現亮眼的A17、A18兩站，位處案量、話題皆吸睛的青埔特區，在建設和交屋助攻下，房價成長迅速；相較A22老街溪站則是受惠中壢區優勢，除了緊臨海華SOGO商圈，車站的人潮、商機成為支撐當地房市的最大功臣。

房價漲最多的第一名，A18高鐵桃園站，除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設更是最大話題，刺激單價由25.2萬追漲至29.9萬，現有營運中的華泰名品城，陸續有已進入試營運的新光影城、置地廣場、Xpark水族館、IKEA旗艦店等即將開幕，加上學區為雙語青埔國小、近高鐵的優勢，區內住宅吸引力十足；位於鄰站的A17領航，以書法公園、流行音樂廣場等利多建設為主軸，配合明星學區大園國際高中加持，吸引不少家長「孟母三遷」，周邊房價更從20.7萬走強升至23.6萬。

第二名的A22老街溪站，雖進入動工黑暗期，價格不跌反漲，主因鄰接800坪商業用地，市府採取50年地上權設定方式招商，由合和集團以2.81億元得標，近SOGO商圈與大同商圈，加上正面老街溪河岸之特殊景觀，期待營造出具有特色的新驛水岸商圈。

A22老街溪站又鄰近中壢火車站，人潮、商機洶湧，交通上到青埔高鐵車站也僅需10分鐘，房價也由每坪21萬上漲至24.4萬，在桃園捷運綠線、鐵路地下化等題材助陣，未來性可說相當看好。

雙北則屬A1台北車站及A5泰山站最搶眼，房價各上漲8.2%、7.7%。優美地產企研室主任林哲緯認為，台北車站近年在西區門戶計畫、忠孝路橋拆除等利多下，近期中山北路一段和林森北路一帶的電梯大樓、套房產品買氣旺，也帶動周邊房價成長；而泰山站因近新莊成熟生活圈，但價格又比副都心4字頭房價門檻低，吸引首購族，且近期也有塭仔圳重劃區重啟、五股泰山輕軌等議題加持，長線發展性相當可期。

江怡慧強調，桃園目前仍屬交通、建設及人口的成長黃金期，機捷沿線各站發展不一，但依照「房價跟著建設走」的定律，未來發展值得持續期待，以今年5月在A10山鼻站的土地標售，標脫率達64.7%，吸引建商豪砸數億元搶進該區，顯見捷運周邊相當具有開發引吸力。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)