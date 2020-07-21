對國民黨指控，總統府祕書長蘇嘉全今天發表聲明表示，他兩次赴印尼行程，都是由印尼後援會莊丕龍總會長安排，根本沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排，絕不容國民黨指鹿為馬。面對國民黨三位黨務主管惡意的抹黑，屢勸不聽，他只能透過司法，讓事實呈現，讓該負責的人負起責任。

蘇嘉全今天透過辦公室聲明表示：

一、昨天國民黨王育敏、羅智強、游淑慧三位黨務主管，憑著一篇日期與內容完全錯誤的幻想文，硬是無中生有編撰故事，完全沒有善盡查證義務，惡意汙衊蘇嘉全秘書長圖謀私利，企圖抹煞他在立法院長任內積極推動國會外交所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，已嚴重傷害台商與僑胞的情感。

二、王育敏過去曾擔任過立法委員，羅智強也擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，她們應該為自己的醜陋行為感到羞愧與汗顏。

三、有媒體報導，國民黨於昨日記者會中提出的資料，只是「日期誤繕，電報為真」，我們必須嚴正聲明，假的真不了，這份資料不僅是年份錯假，內容更是惡意捏造，所以昨天蘇秘書長先後兩次聲明，都清楚交代2016、2019年出訪印尼紀錄，毫無隱瞞。

蘇辦強調，2016年是為大選後的謝票行程，2019年則是為2020大選成立後援會行程，兩次行程都是由印尼後援會莊丕龍總會長安排，根本沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排，絕不容國民黨指鹿為馬！很遺憾，面對國民黨三位黨務主管惡意的抹黑，屢勸不聽，蘇秘書長只能透過司法，讓事實呈現，讓該負責的人負起責任。

(中時 )