台鐵局與林務局合作的「里山動物列車」將於今年8月初功成身退，不過，兩局即日起至7月底辦理為期10天的回顧創作展，場地在台北車站西側走廊，希望藉由展覽，共同喚起大家注意環境保育、動物保育的重要性。

行政院農委會林務局與台鐵局21日於台北車站西側走廊，共同舉辦「走入里山-里山航行自然書寫創作聯展」活動，即日起至7月31日展出，展覽將回顧里山動物列車，以文句、影像、手繪稿、刺繡等展品，訴說兩局一同創造出的美好記憶。

台鐵局長張政源說，里山2.0去年首航後，每周開24列，所到之處受到大家歡迎，現在搭乘旅客總數超過200萬人次以上，是活生生的環境教育，感謝林務局把生態變為生活的一部分。不希望里山2.0十天展覽後，從此進入歷史，未來台鐵局跟林務局會再努力，賦予不一樣的生命。

林務局長林華慶說，之前林務局推動國土生態綠網，要思考里山在淺山環境中，如何讓人跟自然共好，但每次在官方臉書談里山，偶爾有網友留言提醒小編，稱小編把阿里山的阿字漏掉了，但當里山動物列車推行後，加上官網不定期分享列車資訊，剛所講的留言消失了，取而代之的是很多刻意或意外搭乘到里山動物列車的感動及回饋。

他說，年輕人搭到里山列車，驚訝原來台灣不只Hello Kitty，還有這麼多漂亮、奇特的野生動物；上班族在公司被操了一天，在月台上看到里山列車緩緩駛來，一整天疲憊都消除；家長帶小朋友搭上列車，忙著解說列車上的動物，收到非常多回饋。

里山動物列車2.0的最後航行將於今年8月2日1263次從基隆站南下開往新竹站。喜愛里山動物列車的旅客，不妨在此之前再度搭乘，一同向里山動物列車道別。

(中時 )