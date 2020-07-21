27歲氣質女星楊采鈺3年前演出馮小剛執導電影《芳華》走紅，去年兩人再度合作拍《只有芸知道》，2017年她認戀大她30歲的「劉亦菲乾爹」陳金飛，去年底傳領證秘婚，當時她否認，最近又傳出兩人離婚，當事人暫無回應。
外型溫婉的楊采鈺曾被稱劉亦菲接班人，2017年她被媒體拍到在路上與陳金飛親吻，大談父女戀，不久女方曬出兩人合影認戀，去年底有部落客爆料兩人修成正果結婚，求證陳金飛，他沒承認也沒否認，僅說：「這只是我們生活的事」。
今年5月電影《花木蘭》導演妮基卡羅（Nikola Caro）分享先前試鏡片段，可見竇靖童、楊采鈺、藍盈瑩等人都有參加試鏡，可惜最後沒被挑中。據《新浪娛樂》報導，最近有網友爆料稱楊采鈺疑似離婚陳金飛，但去年有網友留言寫下：「她（楊采鈺）是不是已經結婚了？」楊采鈺親自對此回應：「沒呢」，否認秘婚傳聞。
(中時新聞網)
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