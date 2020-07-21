苗栗縣大湖分局長宿舍老樟樹與染褐根病枯死的龍眼樹，僅一街之隔。（靜湖社區提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣為山城，擁有豐富綠色資產，卻也是樹癌「褐根病」疫區，苗栗縣政府自2009年起進行褐根病疫區調查及防治作業，疫區防治範圍遍及全縣9鄉鎮市，其中以校園最多，為了讓民眾更進一步的認識褐根病，農業處將於7月22日在大湖鄉公所舉辦褐根病宣導研習會，歡迎民眾報名參加。

近2年因樹木罹患「樹癌」引起公安事件頻傳，嚴重迫害民眾生命安全及財產，幸好苗栗縣目前尚未傳出因老樹罹患褐根病造成公安意外，但「樹生病了，如同人生病般不得輕忽」，苗栗縣除了參考新北市經驗，也指出新北市政府跨局處成立「滅褐」小組，就是希望根除褐根病病原菌。

褐根病防治對苗栗縣來說顯得重要，苗栗山城擁有豐富綠色資產，樹多卻也是隱藏罹患褐根病的風險，目前苗栗縣褐根病疫區防治範圍有南庄、後龍、竹南、頭份、頭屋、公館、銅鑼、苑裡、三義等9鄉鎮市，除了防治作業，縣府也辦理褐根病宣導講習，讓民眾認識褐根病特徵與防範措施。

「預防勝於治療」道理運用於樹癌同樣合理，農業處表示，今年褐根病防治地點在大湖、竹南、銅鑼、苗栗等，皆和民眾生活場域有關，大湖鄉警察局宿舍周邊受保護樹木「百年老樟樹」近來受褐根病威脅，因此將在22日下午1點在大湖鄉公所辦理褐根病宣導研習會，帶領民眾現勘防治過程，建立公共安全意識。

報名網址：https：／／docs.google.com／forms／d／e／1FAIpQLSesG7YEeoen0oa_ED-sxJekmucpPmwVjemxJGbQZhwrAkkRbQ／viewform

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