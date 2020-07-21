台灣藝文界受新冠肺炎疫情影響停擺了大半年，國內表演團體及觀眾都悶壞了，隨著近期藝文演出逐漸解封，中華開發金控與中國人壽於日前聯合邀請百餘名偏鄉師生 用藝術解封後疫情的封閉心靈。

中華開發金控與中國人壽此次是邀請雲林、南投縣三所偏鄉小學130位師生至台中歌劇院觀賞「風神寶寶兒童劇團」演出的《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》疫情紓解的好心情，加上精彩的演出，讓受邀觀賞節目的師生敞開好心情，台上台下互動熱絡、全場笑聲不斷，為孩子留下難忘的藝術體驗。中華開發金控與中國人壽除了安排偏鄉師生進歌劇院聆賞優質本土節目，也安排順道參訪科學博物館。

南投縣長流國小主任謝政憲說，多數小朋友都是第一次到科博館、第一次進歌劇院，能在一天的行程中體驗科學與藝術，真的非常幸福。「很謝謝台中歌劇院、中華開發與中國人壽的贊助安排，因為偏鄉學校真的沒有什麼資源，有機會讓小朋友們來這邊真的幫助很大，希望下次還有機會可以再來。」

《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》為取材自《西遊記》中孫悟空大鬧地府的故事，演出融入歌仔戲唱腔和身段，以現代風格重新詮釋臺灣民謠與傳統曲牌，透過華人觀眾耳熟能詳、個性鮮明的角色，以充滿想像力的陰間冒險，開啟風神寶寶對死亡的認識，為孩子闡述關於「死亡」的話題。

雲林縣桂林國小主任歐文亮也感謝中華開發金控與中國人壽邀請學校參與這場充滿奇幻光影的完美演出，歐文亮表示，「導入生命教育的劇情與輕鬆活潑又趣味的演出內容，對學生們來說別具教育意涵，小朋友們都能專注聆賞。」

中華開發金控透過旗下文教基金會長期支持偏鄉、弱勢學子藝術教育計畫，連續4年與台中歌劇院合作「開門計畫」，至今已邀請超過上千位雲嘉南偏鄉小學師生走入劇院親近藝術。此外，為了提升國人藝文水平，該基金會也贊助國家兩廳院台灣國際藝術節及藝術零距離計畫、台中歌劇院NTT學苑、臺北藝術大學關渡藝術節等多項藝文活動，持續為國內藝文環境注入活水。

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