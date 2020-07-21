家樂福6月宣布將收購惠康百貨旗下頂好、JASONS超市，引起零售業高度關注，外界更將此併購案跟背後大股東統一高度連結，強調統一集團將是最大贏家，甚至影射是否有「壟斷」之虞，恐將成為公平會審查結果的關鍵之一等。對此，家樂福總經理王俊超說：「太牽強了！」

王俊超首度公開透露，其實當初該併購案在決議時，統一並未投支持或反對票，完全尊重家樂福的決定；他也強調，統一集團持股40％，家樂福持股過半達60％，就算大股東不同意我們也還是會做、還是可以做，換言之，此次併購案是由家樂福絕對主導！而這也是王俊超在併購案宣布後，首度公開回應此事。

王俊超並舉例，去年家樂福接手台糖量販及超市店，當時統一其實是投反對票，但家樂福評估後仍毅然決定接下。亦即家樂福在營運上，有絕對的主控權。

針對併購案進度，王俊超表示，目前仍在公平會審查中，樂觀看待。他並指出，家樂福已一切準備就緒，包括招牌、系統、商品、會員等未來布局規劃，團隊也準備好了，就等公平會通過。

家樂福6月2日宣布收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨全部股份，雙方已完成簽約，將收購惠康旗下224間超市（包括199間頂好Wellcome超市、25間Jasons Market Place），同時包含物流中心的資產及土地，整筆交易價值9,700萬歐元（約合新台幣32.3億元），預計2020年底完成。現在就等公平會是否拍板通過！

(工商 )