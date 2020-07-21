日本新型冠狀肺炎感染病例連日來不斷新增，顯示出疫情在進入暑假7月份後明顯反彈，東京都日前宣布將疫情提升到「最高警戒」；而東京足立區（AdachiWard）在16號傳出，有2間菲律賓酒吧再爆群聚感染，截至21日為止，已有22人確診。

根據《NHK》報導，位於東京足立區竹之塚一帶的2間酒吧「SOCIALISTA」與「維納斯」爆發群聚感染；「SOCIALISTA」受感染者為店內的男女店員共13人，「維納斯」則有男女員工8人和1名男顧客，共22人確診，目前2間酒吧已暫停營業。

根據了解，這起事件最先爆出的受感染者為2間店的3名員工，先後出現發燒症狀，業者為保險起見，隨後立即讓店內員工也進行篩檢，結果發現短短20天內，已有19人染疫；足立區相關單位目前已公布2間酒吧店名，呼籲近期內曾前往消費的民眾，盡快到衛生單位進行篩檢，以免造成更大的防疫破口。

目前東京的染疫狀況已臻最嚴重級別，但據專家研判感染仍在不斷蔓延，政府已緊急擴大檢查範圍，並呼籲國民務必落實防疫措施，以遏止感染傳播。

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(中時新聞網)