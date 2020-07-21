民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）21日走訪燕巢農會多功能集貨中心，並品嘗芭樂。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右二）21日走訪燕巢農會多功能集貨中心，幕僚幫他移除箱子，讓他便於行走。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁21日走訪燕巢農會多功能集貨中心，有媒體問陳其邁21日一天排9個行程，比國民黨參選人李眉蓁多出許多，陳其邁表示，既然她起步慢，應該要多跟民眾接觸；鼓勵她多跑一點。

陳其邁說，他的行程總幹事就是黨籍立委邱議瑩，「她每天都盯著我的行程，她就是要把我所有的行程設定到充分利用每一分每一秒。但是，有時候我跟她說，她行程排太少，我還跟她講：早上可以再多排一點，我現在都5點多就起床。」

至於李眉蓁說最後還是會找前高雄市長韓國瑜站台，這也被民眾黨參選人吳益政說只是衝聲量，幫助其實並不大，陳其邁表示，兩位找任何人來助選或站台，他都尊重，這是參選人自己的選擇。

陳其邁指出，李議員在政策路線，尤其在兩岸，跟韓市長相去不遠，那找韓國瑜來，他想對李眉蓁來講也是理所當然。但是，6月6日市民已經做了投票，對她的選舉會不會加分，她是參選人，她自己要承擔，要去做一個決定。

(中時 )