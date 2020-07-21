上海市第十五屆人民代表大會第四次會議7月21日選舉龔正為上海市市長。台北、上海雙城論壇明日將在北市晶華酒店登場，台北市長柯文哲將與龔正將透過視訊展開會議。

全球面臨疫情衝擊，今年雙城論壇主題訂為「城市防疫交流與經濟合作」，討論後疫情時代如何讓經濟發展與疫情共存。這也是自新冠肺炎疫情以來兩岸唯一官方交流平台，並搭起兩岸直轄市長突破僵局的橋梁。

據新華社報導，龔正為1960年3月生，漢族，江蘇蘇州人，中共黨員，1982年8月參加工作，在職研究生，經濟學博士。現任十九屆中央委員，上海市委副書記、市長、市政府黨組書記。

新華社列出其背景，龔正曾任海關總署署長辦公室正處級秘書，天津海關副關長，全國海關信息管理中心籌備辦公室副主任，海關總署業務規範司副司長兼信息化工作領導小組辦公室副主任、政策法規司司長，深圳海關關長、黨組書記，海關總署副署長，浙江省副省長、省委常委、杭州市委書記，山東省委副書記、省長等職。

(旺報 )