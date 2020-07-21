《華爾街日報》報導，消息人士透露，如果歐盟成員國跟進美國與英國封殺華為5G網路設備的步伐，北京當局將考慮對兩大歐洲電信設備製造商諾基亞（Nokia）與愛立信（ Ericsson）在中國業務採取報復措施。

報導指出，消息人士透露中國商務部正在研擬針對諾基亞與愛立信的出口限制，將禁止這兩大歐洲電信設備廠在中國製造的產品輸往其他國家。

另有知情人士表示，只有在最壞的情況下，也就是歐盟全面禁止成員國的電信業者採用中國供應商的5G電信設備，北京當局才會向諾基亞與愛立信揮刀。

根據歐盟1月底公布的新版5G網路安全指南，歐盟並未禁止成員國採用華為的產品，各國可按照各自的政策決定華為參與5G建設的程度。

在以美國為首的西方國家群起圍堵華為之際，諾基亞與愛立信被視為是最大受惠者，近來積極搶食5G網路訂單，不過，兩家大廠受去年的美中貿易大戰影響，並以顧及客戶資安隱憂為由，已逐漸將產能撤出中國。

(時報資訊)