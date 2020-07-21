女星小優（游振宜）從節目《大學生了沒》出道，憑著亮眼外型、活潑個性活躍各大節目。她近日在《小明星大跟班》分享一段連姐妹淘都不知道的戀情，最後分手理由居然是跟「前世」有關，讓小優回想起來不禁大呼：「這真的超丟臉！」

小優透露大學時在友人聚會中認識該名前男友，男方表示自己和家人都是敏感體質，聚會當天看到小優身後跟了很多「好兄弟」，堅持送她到住處，個性易相信別人的小優瞬間被收服，直呼：「我覺得他很浪漫，他願意為了我驅鬼。」

交往期間，男方會帶她到廟裡，或是送符當禮物，也會依照當天的情況往適宜的方位走，種種舉動都讓小優備感窩心，覺得對方很為自己著想，沒想到過了一個月，男方態度突然變很冷淡，訊息開始不回、不接電話，小優心中冒出女人的第六感，隔天直接到對方家問個清楚。

結果男方告訴她不能在一起的原因，居然是爺爺算出小優的前世是「青樓紅牌」，靈魂不乾淨，而男方的前世是活佛濟公，兩人不適合在一起，令小優錯愕不已：「哪有這樣的！我現在就不是啊！」但男方並未接受，還趕她走：「妳快走，我爺爺要下來了！快跑。」小優聽到樓上有急促的腳步聲，嚇得連忙開溜，1個月的短命戀也告終。

(中時新聞網)