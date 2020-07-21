全國教育局處長會議今天在台南舉行，教育部長潘文忠表示，現在國小及幼兒園遊戲場合格率僅20％，小孩子看到遊戲設備卻不能玩，「非常殘忍」，因此行政院已核定27億元經費，預計111年8月完成國小及幼兒園遊戲場改善，不過私幼不在補助範圍。

過去全國教育局處長會議都是舉行兩天，今年面臨疫情，要不要舉行讓教育部陷入長考，最後因為疫情減緩，決定還是舉行，但縮減為一天，而且與會者皆要戴口罩。

衛福部2017年修改遊戲器材安全規範，譬如不同遊戲間的距離必須超過183公分，這造成國小及幼兒園的遊戲場普遍不合格。教育部統計，目前公立國小及幼兒園遊戲場僅20％合格，有些學校就將不合格的遊戲設備用黃線圍起來，小孩子能看不能玩。

潘文忠表示，行政院6月已經同意編列27億元經費來改善學校遊戲場，其中21億元用在1974所國小、6億元用在838所幼兒園，預計在111年8月前全部改善完成。

教育國教署副署長許麗娟說，補助學校改善遊戲場，國小班級數24班以下、25至36班、37到48班及49班以上，分別補助90萬元、130萬元、170萬元、190萬元；公共化幼兒園（公幼及非營利）部分，人數60人以下、60人至120人、121人至180人、181人以上，分別補助60萬元、90萬元、120萬元及150萬元。

至於加入準共共化的的私立幼兒園，每園一律補助50萬元，一般私立幼兒園，則不在此次補助範圍」

(中時 )